LIVE Italia-Iran 1-1 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | inizia il terzo set

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 ORIOLIIII! SECONDO ACE CONSECUTIVO! 3-1 ACE ORIOLIII! 2-1 Pizzica la riga di fondo il primo tempo di Volpe. 1-1 Larga la battuta di Boninfante. 1-0 Mani out di Orioli.SET 19.55 Bella reazione dei ragazzi di Matteo Battocchio, che nonostante dieci errori commessi in attacco sono riusciti a conquistare il secondo parziale. Continua l’ottimo match offensivo di Bovolenta (13 punto), mentre è salito di colpi Mattia Orioli (7). 25-23 PRIMO TEMPO DI BARTOLUCCI! GLI AZZURRI VINCONO IL SECONDO SET!1-1! 24-23 Ace Nasri, c’è ancora un set point per gli azzurri. 24-22 Ancora con il primo tempo Norouzi. 24-21 Sbaglia la battuta Hossein, tre set point per l’! 23-21 Primo tempo a segno per Norouzi. 23-20 Mani out per Volpe! 22-20 ...

... l'Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoriaDopo aver eliminato la Spagna in semifinale con un rocambolesco 3 - 2, reti di Vignato, Pisilli e Lipani, l'...... lo scorso sabato con ilallo Stadio San Siro di Milano 'Marco Negli Stadi 2023', il primo tour negli stadi nelle città più importanti d'completamente sold out. Gli ospiti e le canzoni Lo ...... 70 interviste e oltre 10realizzati, con uno staff di 15 persone tra speaker e tecnici. LA ... "Il festival più elegante di tutta. A Perugia c'è il chiasso più silenzioso del mondo se in ...

LIVE Italia-Francia, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: primo impegno per il Settebello OA Sport

MILANO - Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Will Of The People” (che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana, unici artisti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Ancora con il primo tempo Norouzi. 24-21 Sbaglia la battuta Hossein, tre set point per l'Italia! 23-21 Primo tempo a segno per Norouzi. 23-20 Mani out p ...