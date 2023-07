LIVE Italia-Iran 1-1 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | azzurri avanti per 12-11 nel terzo set

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-17 Il nastro blocca il servizio di Bovolenta. 20-16 PRIMO TEMPO VINCENTE DI BARTOLUCCI! 19-16 Si ferma sulla rete la battuta di Volpe. 19-15 Mani out di Roberti! 18-15 Passa l’attacco di Juvan. 18-14 Perde il controllo della pipe Golzadeh, time-out per i mediorientali. 17-14 Mani out da posto 2 per Bovolenta. 16-14 Scappa via la battuta di Boninfante. 16-13 MANI OUT DI ORIOLI! 15-13 Diagonale strettissima che va a segno di Orioli. 14-13 Primo tempo vincente di Norouzi. 14-12 Il nastro blocca il servizio di Golzadeh. 13-12 Sbaglia la battuta Roberti. 13-11 Passa l’attacco di Bovolenta. 12-11 Primo tempo vincente di Norouzi. 12-10 Sbaglia la battuta Hossein. 11-10 Decolla oltre la linea di fondo il servizio di Volpe. 11-9 Mani out per Orioli. 10-9 Non rimane in campo la battuta di Orioli. 10-8 Mani out di ...