LIVE Italia-Iran 0-1 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | inizia il secondo set

(Di domenica 16 luglio 2023) 7-4 MONSTER BLOCK DI BARTOLUCCI! 6-4 Pizzica la riga la diagonale di Bovolenta. 5-4 Non passa l'attacco di Orioli. 5-3 Arriva la pipe di Hossein. 5-2 MONSTER BLOCK DI VOLPE! 4-2 ACEEEE!DI FILA PER IL NUMERO 14 AZZURRO! 3-2 ACE ORIOLI! 2-2 Vincente il primo tempo di Volpe. 1-2 Passa l'attacco di Nasri. 1-1 Pipe a segno per Bovolenta. 0-1 Monster block di Norouzi su Orioli.SET 19.26 Azzurri che hanno pagato i nove errori commessi in attacco, troppi contro una squadra solida come l': per l', Bovolenta si conferma il miglior marcatore con 6 punti messi a referto, buon rendimento anche per Boninfante con 4 punti. 20-25 Mani out di Golzadeh, gli asiatici si impongono nel primo ...