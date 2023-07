LIVE Italia-Iran 0-1 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | gli asiatici vincono per 25-20 il primo parziale

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Mani out di Golzadeh, glisi impongono nelset.0-1! 20-24 A segno Roberti con l’attacco centrale. 19-24 Muro di Hossein su Orioli, cinque set point per l’. 19-23 A segno Norouzi con iltempo. 19-22 DI NUOVO ACE PER IL CAPITANO AZZURRO! 18-22 ACE BONINFANTE! 17-22 Questa volta il numero 5 azzurro non sbaglia. 16-22 Muro di Norouzi sultempo di Volpe. 16-21 Passa l’attacco di Nasri. 16-20 Mani out di Orioli! 15-20 Attacco in controtempo vincente di Boninfante. 14-20 A segno Nasri con la diagonale da zona 2. 14-19 Sfonda il muroiano Bovolenta! Time-out. 13-19 ACE ROBERTI! Lo schiacciatore azzurro subito ...

Questa sarà dunque la settimana decisiva per capire se il Genoa riuscire a portare in... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE-...Feriti anche due passanti, un uomo con un bimbo Di: Redazione SardegnaSono tre le persone estratte vive dalle macerie della palazzina crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il terzo sopravvissuto al crollo, recuperato per ultimo, non è stato ancora ...Il capoluogo è fra le città più a rischio inDi: Redazione SardegnaOggi sono 16 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 considerate nel Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute; quelle in arancio sono ...

LIVE Italia-Iran 0-0, Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA: asiatici avanti 13-7 nel primo set OA Sport

Avete detto staffetta maschile E allora vince l’Italia. O almeno è così che accade agli Europei U23 di Espoo con il trionfo della staffetta azzurra 4x400 composta da Luca Sito, Riccardo Meli, Frances ...Organizzato dall’amministrazione comunale di Alba Adriatica in collaborazione con la Hoop Music di Milano, Radio Latte & Miele, Piccolo Coro Amadeus e ...