LIVE Italia-Iran 0-0 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | inizia la finale iridata!

6-11 Diagonale strettissima che va a segno per Orioli. 5-11 Passa la pipe di Golzadeh. 5-10 Vincente il tocco morbido di Boninfante in allungo. 4-10 Lunga la battuta di Iervolino. 4-9 Mani out di Orioli. 3-9 Arriva la diagonale vincente di Bovolenta. 2-9 Perde completamente la misura dell'attacco Orioli. 2-8 Primo tempo a segno di Norouzi. 2-7 Vincente il lungolinea di Orioli. 1-7 Dilaga l', passa il primo tempo di Nasri. 1-6 Secondo ace consecutivo per il numero 8iano. 1-5 Ace per Golzadeh, time-out per l'. 1-4 Pipe vincente di Golzadeh. 1-3 Out l'attacco di Orioli. 1-2 Passa la parallela di Hossein. 1-1 Attacco diagonale vincente di Bovolenta! 0-1 A segno con il primo tempo Norouzi. PRIMO SET 19.00 Tutto pronto per l'inizio del match, Orioli al ...