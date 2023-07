LIVE Italia-Argentina | Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.40 L’si presenta invece con: 1 Stegmayer, 2 Ruiz Castellani, 3 Leonard, 4 Hatcher, 5 Ianni, 6 M. Bacigalupo, 7 Auliel, 8 Comba, 9 Riley, 10 Agnesina, 11 A.Bacigalupo, 12 Canda, 13 Videberrigan 8.35 Sono queste le atletene che scenderanno in vasca: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Cergol, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli. 8.30 Buongiorno e benvenuti alladell’esordio del Setterosa contro l’al Mondiale che si svolge in Giappone. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi...

... da non perdere dal 14 al 18 giugno Non c'è tempo per giocare a biliardino: c'è l'di Roberto ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla FotogalleryUn'occasione unica per ascoltareil nuovo lavoro dell'artista statunitense che segna un ... (Metal) Il re è ancora lui indiscusso, senza maglietta, che mostra i segni del tempo ma con l'......40 - RAITRE HD: Calcio: C.ti Europei Under 19 Finale Portogallo -(diretta) da Ta' Qali [...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: alle 9.00 il Setterosa OA Sport

Dopo il primo giorno di allenamenti nel ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia alle 19.30 risponderà alle domande della stampa ...L'ex Juve rivuole l'Italia: pronto ad accoglierlo è il Bologna, anche se gli oltre 4 milioni di ingaggio che percepisce a Toronto bloccano la trattativa. Motta non è ancora convinto, ma il giocatore ...