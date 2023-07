LIVE – Italia-Argentina 16-1 | girone Mondiali Fukuoka 2023 pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA

(Di domenica 16 luglio 2023) Latestualedi, partita valevole per il gruppo C dideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si apre il programma dellaed il Setterosa scende subito in acqua con l’obiettivo di iniziare l’avventura iridata con il piede giusto. Le azzurre devono vedersela con la formazione sudamericana, che non starà certo a guardare. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 9.00ne di domenica 16 luglio al Marine MesseHall B di, in Giappone. Sportface.it vi terrà ...

L'evento, trasmesso instreaming sull' Ecosistema digitale per la cultura della Regione ...importanti eventi che interessano la città di Caserta e che richiamano pubblico e turisti da tutta... per ununico piano e voce in un'atmosfera intima e potente a lume di candela. Al fitto ... da nord a sud, prosegue per tutta l'estate nelle location più suggestive d'. Il consolidato ...... da non perdere dal 14 al 18 giugno Non c'è tempo per giocare a biliardino: c'è l'di Roberto ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery

LIVE Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: alle 9.00 il Setterosa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.52 Gooooooooooooooooool, Cocchiere finalizza il passaggio di Picozzi, Italia-Argentina 12-1. 6.20 Goooooooooooool di Bettini, tiro di forza che entra dentro ...Pupo si è esibito in un live in Bielorussia e ha scatenato accese polemiche. Il cantante si è difeso. Pupo si è esibito in un live in Bielorussia e ha scatenato accese polemiche per questa decisione.