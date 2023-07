LIVE Italia-Argentina 0-0 | Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.55 Ingresso delle atlete, inni nazionali in corso. In tribuna per l’, Gant e Galardi. 8.50 L’è inserita nel girone con, Sudafrica e Grecia. 8.45 Nell’ultimo Mondiale, il Setterosa è riuscito ad avanzare fino al quarto posto, seguito poi dal terzo posto agli Europei di Spalato. 8.40 L’si presenta invece con: 1 Stegmayer, 2 Ruiz Castellani, 3 Leonard, 4 Hatcher, 5 Ianni, 6 M. Bacigalupo, 7 Auliel, 8 Comba, 9 Riley, 10 Agnesina, 11 A.Bacigalupo, 12 Canda, 13 Videberrigan 8.35 Sono queste le atletene che scenderanno in vasca: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Cergol, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli. 8.30 ...