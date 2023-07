LIVE – Djokovic-Alcaraz 6-1 6-7 1-6 1-2 | finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 16 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La sfida che tutti attendevano ine che gli spettatori di tutto il mondo avranno la possibilità di seguire. Novakinsegue l’ottavo trionfo a, mentre Carlosè alla primaai Championships e cerca il suo secondo major dopo aver conquistato gli Us Open lo scorso anno. I due si sono affrontati poche settimane fa al Roland Garros, con una vittoria abbastanza netta da parte del campione di Belgrado. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori ...

Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novake Carlos Alcaraz , rispettivamente teste di serie n°2 e 1º del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il ...Carlos ne affronta tre e capitola alla terza, 2 - 0. 15.09 " Si comincia con Novak al servizio. Arbitra l'irlandese Fergus Murphy. 15.00 " Carlos Alcaraz e Novakfanno il loro ...Lo spagnolo si ricompone, ma concede il primo doppio fallo della partita permettendo adi pareggiare 30 - 30. Una volèe dello spagnolo (dopo una bellissima difesa disulla propria ...

LIVE Finale a Wimbledon, Alcaraz-Djokovic 1-1. Break di Carlos in apertura del 3°, 1-0 La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non potevamo chiedere di meglio per la finale di Wimbledon: Carlos Alcaraz, l'astro nascente del tennis mondiale contro Novak Djokovic, che ne scrive una nuov ...La moglie di Novak Djokovic, Jelena, ha tirato un bicchiere d'acqua al campione serbo prima della finale di Wimbledon contro Alcaraz: è un rito propiziatorio.