LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | subito i 10 mila con tre azzurri al via! Attesa per Larissa Iapichino

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: Si inizia con una sessione mattutina che comprende ben quattro finali, poi nel pomeriggio sono ben 12 le finali in programma. Per l’Italia in gara nella sessione mattutina Nicolò Bedini, Francesco Guerra e Konjoneh Maggi nella finale dei 10000. Ci sono Dalia Kaddari, Edoardo Luraschi e Marco Ricci al via delle semifinali dei 200, Michele Bertoldo nella finale dei 400 ostacoli e due azzurre, Emily Conte e Diletta Fortuna nella finale del disco. In programma anche la finale dei 400 ostacoli senza azzurre al via. 9.43: Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) con tante possibilità di aumentare il bottino di medaglie (fin qui un oro, cinque argenti e due bronzi) per la spedizione italiana. 9.40: Buongiorno e benvenuti alladella quinta giornata di gare degli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) ...