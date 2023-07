LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | ITALIA D’ORO NELLA 4×400!!! Larissa Iapichino in testa con 6 93 ma si ritira

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52: Sorridente, in tuta, avvoltabandiera azzurra,festeggia il suo successo. Il ritiro sembra più una scelta precauzionale che una scelta causata da un risentimento 18.50: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAA!!!VINCE CON 6.93 LA GARA DEL LUNGO. C’è un pizzico di preoccupazione per il suo ritiro dopo i primi due salti ma intanto arriva un’altra bella vittoria per l’azzurra. Seconda la svedese Askag che salta 6.73 all’ultimo tentativo e avvicina l’na, bronzo per la spagnola Ebosele con 6.63 18.44: Sidefinitivamenteche dunque non effettuerà gli ultimi due salti. ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Chorzow, nona tappa della Diamond League 2023, la "Champions Le ...Avete detto staffetta maschile E allora vince l’Italia. O almeno è così che accade agli Europei U23 di Espoo con il trionfo della staffetta azzurra 4x400 composta da Luca Sito, Riccardo Meli, Frances ...