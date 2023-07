LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | Francesco Guerra argento nei 10000! Kaddari e Ricci in finale nei 200

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18: Doppietta turca sui primi due gradini del podio. Vince Ismail Nezir in 49?19, secondo Berke Akcam con 49?48, terzo lo svedese Edluind con il personale di 49?57, quinto Bertoldo in 590?12. Buona partenza per l’azzurro che ha perso qualcosa nella parte centrale ma ha tenuto bene anche nel rettilineo11.17: Quinto posto per un buon Michele Bertoldo! Vince il turco Nezir 11.12: C’è l’azzurro Michele Bertoldo al via delladei 400 ostacoli. Questi i protagonisti di unamolto incerta: 1 FRA DUCOS Clement 49.65 49.68 32 2 SWE THID David 50.63 50.63 137 3 TUR AKÇAM Berke 49.38 50.08 48 4 SLO GU?EK Matic Ian 48.91 49.48 14 5 TUR NEZIR ?smail 48.84 48.84 12 6 SWE EDLUND Oskar 49.94 49.94 33 7 ITA BERTOLDO Michele 50.01 50.01 60 8 FRA CRISCI ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Davide Novelli e Sabatino Durante ore 18:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )Leggera: C.ti ...La scienza e i gatti, l'e la bicicletta, la passione per le stelle e l'amore per Aldo, le ... Quello in San Francesco è un ineditoche vede per la prima volta sul palco insieme al duo, una ...... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dell'oro. Prime finali in mattinata OA Sport

Ultima giornata degli Europei U23 di Espoo (Finlandia), in corso le gare della mattinata. Nel pomeriggio, alle 17.35, la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) ...