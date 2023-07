LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | Francesco Guerra argento nei 10000! Dalle 15 30 l’ultima sessione con Iapichino e Kaddari

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25: Si migliora ulteriormente Becerek che raggiunge quota 54.56 e consolida la seconda posizione 12.24: Niente da fare per Diletta Fortuna. Altro nullo e l’azzurra è eliminata 12.20: Terzo lancio nullo di Conte. La tedesca Oguama si avvicina all’azzurra ma resta quarta con 53.71 12.17: Nullo il secondo lancio di Fortuna. Conte è terza, superata dalla turca Becerk con 54.17 12.13: Non si migliora Emily Conte che lancia a 53.41, terzo posto per la tedesca Oguama con 52.18 12.08: Inizia bene la gara per le azzurre. Conte è seconda con 53.75, alle spalle dell’olandese Van Daalen con 55.20, Fortuna è nona con 49.12 12.00: Queste le protagoniste della finale del disco donne: 1 NOR FLATUM Lotta 59.11 57.38 25 2 CRO LEKO Lucija 54.54 54.54 54 3 SWE BROBACK Molly 52.50 52.50 76 4 ITA CONTE Emily 57.11 57.11 43 5 GER ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dell'oro. Prime finali in mattinata OA Sport

Ultima giornata degli Europei U23 di Espoo (Finlandia), in corso le gare della mattinata. Nel pomeriggio, alle 17.35, la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) ...