LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | delude Dalia Kaddari | quinta nei 200 Attesa per Larissa Iapichino

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00. Oro per Cipro nell’alto. Kulichenko supera 1.91 al secondo tentativo e va a prendersi la vittoria. oro per la cipriota Elena Kulichenko con 1.91, argento per la greca Panagiota Dosi con 1.89, bronzo per la polacca Miaso con 1.87 16.58: Oro per il favorito della vigilia, l’israeliano Blessing Akwasi Afrifah che fa segnare il tempo di 20?67, argento per l’olandese Raphael Bouju con 20?68, bronzo per lo svizzero Mumenthaler con 20?85, quarto posto per Ricci con 20?96. Vento contrario di 1.1 16.57: Quarto posto per Ricci che ha disputato un’ottima gara! 16.51: C’è l’azzurro Marco Ricci al via dei 200 maschili. Non è tra i favoriti per il podio ma ci proverà. Questi i protagonisti: 1 GRE KARIOFYLLIS Ioannis 20.84 20.84 91 2 CZE MACÍK Ond?ej 20.64 20.64 18 3 ITA RICCI Marco 20.55 20.55 59 4 SUI MUMENTHALER ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dell'oro. Prime finali in mattinata OA Sport

