LIVE Atletica | Diamond League Chorzow in DIRETTA | Tamberi secondo a 2 34 alle spalle di Barshim | nuovo personale per Gaia Sabbatini

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 La nostratermina qui, grazie per averci seguiti fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca della giornata su OA Sport. 17.58 Si chiude dunque qui il meeting di, nona tappa della2023. 17.57 Questo il podio dell’asta: 1. Duplantis (Svezia) 6.01, 2. Kendricks (Usa) 5.91, 3. Nilsen (Usa) 5.81. 17.55 Terzo errore perche chiude dunque con un ottimopostospdi Mutaz Essa(Qatar), che va a vincere con 2.36. 17.54 Nell’alto arriva il terzo errore di Tobias Potye a 2.36 con il tedesco che chiude al terzo posto una splendida gara in cui ha ritoccato due ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49: Dopo due frazioni Italia, Gbr, Turchia 17.48: Dopo la prima frazione della 4x400 Italia, Polonia, Turchia 17.45: Lancio di 53.72 in apertura per Botter ...È in corso il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, in Polonia, ottavo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Action dalle 16 alle 18. A questo LINK la ...