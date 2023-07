LIVE Atletica | Diamond League Chorzow in DIRETTA | Tamberi contende a Barshim la vittoria nell’alto

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 POTYE! 2.32 al secondo tentativo per il tedesco, nuovo primato personale. Si passa dunque a 2.34. 17.32 La kenyana Mary Moraa vince gli 800 in 1’56?85 (record del meeting) davanti all’ugandese Halimah Nakaayi (1’57?78, nuovo record nazionale). Terza la giamaicana Natoya Goule-Toppin (1’57?90). Elena Bellà è nona in 2’00?61. 17.29supera 2.32 al primo tentativo, ora il secondo salto di Potye. 17.27 Al via nel frattempo gli 800 femminili dove sarà al via l’azzurra Elena Bellò. 17.26IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! 2.32 al primo tentativo per l’azzurro che si porta al comando in attesa di. 17.25 Errore per Potye al primo tentativo a 2.32. 17.24 Tobias Potye, superando 2.30, ha eguagliato il proprio primato personale. 17.22 Escono di ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

È in corso il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, in Polonia, ottavo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Action dalle 16 alle 18. A questo LINK la ...È in corso il pomeriggio conclusivo degli Europei U23 di Espoo (Finlandia): alle 17.35 la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino. Dieci finali con azzurri, c’è la staffetta 4x400 maschile con ...