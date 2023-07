LIVE Atletica | Diamond League Chorzow in DIRETTA | inizia il peso maschile | attesa per Leonardo Fabbri!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 20.33 per Otterdahl che è quarto, questa la situazione: 1. Walsh (Nuova Zelanda) 21.60, 2. Kovacs (Usa) 20.69, 3. Awotunde (Usa) 20.41.Fabbri è settimo con 19.84. 14.53 Nulli per Haratyk (Polonia) e Stanek (Repubblica Ceca) nel, lo statunitense Otterdahl chiuderà il primo giro. 14.50 Nel frattempo sono rimaste in cinque nell’alto dopo 1.92: Gerashchenko, Levchenko, Olyslagers, Topic e Lake. Eliminate Distin, Dubovitskaya, Tabashnyk, Patterson. 14.47 20.30 per Gill mentre Fabbri apre con un modesto 19.84. 14.46 Awotunde apre con un 20.41, ora Jacko Gill (Nuova Zelanda) poi sarà il turno diFabbri. 14.45 Buon 21.60 per il neozelandese, ora Josh Awotunde (Usa). 14.44 20.69 per Kovacs al primo tentativo, ora Tom Walsh (Nuova ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

Ancora una medaglia per gli azzurri nella mattinata dell’ultima giornata ai Campionati Europei U23 di Espoo (Finlandia). A conquistare l’argento è Francesco Guerra nei 10.000 metri con il tempo di 29: ...Ultima giornata degli Europei U23 di Espoo (Finlandia), in corso le gare della mattinata. Nel pomeriggio, alle 17.35, la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino.