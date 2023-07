LIVE Atletica | Diamond League Chorzow in DIRETTA | inizia il meeting polacco con il salto in alto femminile!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Eleanor Patterson (Australia) supera 1.89 al secondo tentativo, si passa a 1.92. 14.21 Seconda misura superata anche da Lake, Dubovitskaya e Gerashchenko, errore per Patterson mentre Topic ha deciso di passare la misura. 14.18 1.89 al secondo tentativo per le ucraine Tabashnyk, Levchenko e la giamaicana Distin. 14.15 Kateryna Tabashnyk supera 1.85 al secondo tentativo. 14.12 Dubovitskaya supera 1.85 al secondo tentativo. 14.09 Secondo errore per l’ucraina. 14.06 1.85 al primo tentativo per tutte a parte Tabashnyk (Ucraina) e Dubovitskaya (Kazakistan). 14.03 L’australiana Olyslagers ha deciso di passare la prima misura (1.85). 14.00 Al via ilinfemminile: Tabashnyk, Levchenko, Gerashchenko (Ucraina), Patterson, Olyslagers (Australia), Distin ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

Ancora una medaglia per gli azzurri nella mattinata dell’ultima giornata ai Campionati Europei U23 di Espoo (Finlandia). A conquistare l’argento è Francesco Guerra nei 10.000 metri con il tempo di 29: ...Ultima giornata degli Europei U23 di Espoo (Finlandia), in corso le gare della mattinata. Nel pomeriggio, alle 17.35, la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino.