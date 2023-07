LIVE Atletica | Diamond League Chorzow in DIRETTA | entra in gara Gianmarco Tamberi!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47 Al vi ai 100 ostacoli: Jones, Johnson, Harrison, Ali (Usa), Tapper, Williams (Giamaica), Fourie (Sudafrica), Amusan (Nigeria), Skrzyszowska (Polonia). 16.46 Questo il podio del triplo femminile: 1. Rojas (Venezuela) 15.18, 2. Bekh-Romanchuk (Ucraina) 14.70, 3. Perez Hernandez (Cuba) 14.67. 16.45 YULIMAR ROJAS! La venezuelana vola a 15.18 nel salto finale del triplo (miglior prestazione mondiale stagionale). 16.43 2.24 al primo tentativo per l’azzurro. 16.42 Zayas e Kerr superano la misura al primo tentativo, errore per Carmoy, tocca a Gimbo Tamberi. 16.40 Nell’alto errori anche per Starc, Kobielski e Protsenko a 2.24, ora Carmoy, Zayas, Kerr poi toccherà di nuovo a Tamberi. 16.37 L’etiope Freweyni Hailu si impone sui 3000 in 8’26?61 (record del meeting) davanti alla kenyana Lilian Kasait Rengeruk ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Davide Novelli e Sabatino Durante ore 18:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )Leggera: C.ti ...La scienza e i gatti, l'e la bicicletta, la passione per le stelle e l'amore per Aldo, le ... Quello in San Francesco è un ineditoche vede per la prima volta sul palco insieme al duo, una ...... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

È in corso il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, in Polonia, ottavo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Action dalle 16 alle 18. A questo LINK la ...È in corso il pomeriggio conclusivo degli Europei U23 di Espoo (Finlandia): alle 17.35 la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino. Dieci finali con azzurri, c’è la staffetta 4x400 maschile con ...