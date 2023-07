LIVE Alcaraz-Djokovic | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | una manciata di minuti all’inizio!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Nuvoloni su Londra, chissà che non si possa giocare una parte della partita in condizioni indoor, sicuramente non dall’inizio. 14.45 Ricordiamo anche che l’unica cosa che manca nel palmarès, già così da primo della classe del serbo è la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nel 2012 proprio a, quando trionfò altresì Andy Murray su Roger Federer, il nativo di Belgrado si fermò in semicontro lo scozzese e poi perse anche laper il bronzo contro Juan Martin Del Potro. 14.40 Unada sogno quella tra il n.1 e il n.2 del mondo. A nostro pareredovrà compiere una vera e propria impresa, visto chenon perde indal 2013, ...

