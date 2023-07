LIVE Alcaraz-Djokovic | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | riscaldamento iniziato!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Sorteggio, foto di rito e si comincia col palleggio di. 15.00 Giocatori in campo!! Ovazione per i due contendenti che rappresentano il passato, il presente e il futuro del tennis. Cammino di: 3-0 Chardy, 3-0 Muller, 3-1 Jarry, 3-1 Berrettini, 3-0 Rune, 3-0 Medvedev. Cammino di: 3-0 Cachin, 3-0 Thompson, 3-0 Wawrinka, 3-1 Hurkacz, 3-1 Rublev, 3-0 Sinner. 14.55 Solamente 5 minuti all’ingresso dei due finalisti! Brad Pitt nel royal box. 14.50 Nuvoloni su Londra, chissà che non si possa giocare una parte della partita in condizioni indoor, sicuramente non dall’inizio. 14.45 Ricordiamo anche che l’unica cosa che manca nel palmarès, già così da primo della classe del serbo è la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nel 2012 proprio a ...

Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) DJOKOVIC (Serbia) Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...Novak Djokovic e Carlossi giocano il titolo a Wimbledon. Il serbo a caccia del 24° titolo dello Slam, in palio anche il n°1 del ranking ATP. Alle 15 il match in diretta esclusiva su Sky Sport Summer (canale 201), ...Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...

Djokovic-Alcaraz a Wimbledon: dove vederla in tv e in streaming Sky Sport

Giocatori in campo per il riscaldamento. Tra poco sul Centale di Wimbledon l'attesissima finale tra Alcaraz e Djokovic La finale tra Alcaraz e Djokovic è in programma alle 15 sul Centrale di Wimbledon ...Djokovic punta all'ottavo sigillo sul'erba di Londra, e al suo Slam numero 24. Per arrivare in finale ha eliminato un altro giovanissimo, Jannik Sinner, in tre set. Il 19enne Alcaraz, che invece in ...