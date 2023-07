LIVE Alcaraz-Djokovic | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | il match più atteso dell’anno dalle 15 00

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon potevamo chiedere di meglio per ladi: Carlos, l’astro nascente del tennis mondiale contro Novak, che ne scrive una nuova pagina ogni anno che passa. Amici di OA Sport benvenuti alladelladel terzo Grand Slam della stagione. Sedici primavere di differenza tra i due. Nel ’74 un 21enne Jimmy Connors asfaltava il 39enne australiano Ken Rosewall e portava a casa il primo titolo a. Questo l’unico precedente con più differenza di età dei pretendenti al trofeo considerando solo l’era Open. Rivincita della ‘fresca’ sfida di semia Parigi,che ha ...

Il serbo andrà a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Roger Federer : sfiderà il numero uno al mondo, Carlos, che ha battuto Daniil Medvedev in tre set. Rivivi la diretta della ...19:04 - SET- Senza storia anche il secondo set con Medvedev che risponde lontanissimo dal campo: altri due break per Carlos e 6 - 3 6 - 3 18:28 - SET- Carlosvince il primo ...Carlosci ha preso gusto: lo spagnolo supera Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding, e ... Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI - SONEGOI ...

LIVE Alcaraz travolge Medvedev 3-0. Prima finale a Wimbledon La Gazzetta dello Sport

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, prima contro seconda testa di serie. Questa è la finale di Wimbledon 2023, che potrebbe veder allungata la striscia del serbo ai Championships o preludere a un nu ...Il torneo di Wimbledon di tennis si chiude oggi con la finale Alcaraz-Djokovic. La partita che vale il titolo si disputerà nel pomeriggio, inizierà alle ore 15 e gli appassionati italiani potranno ...