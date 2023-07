LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 7-6 | 6-1 | 2-2 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizio di quarto molto lottato

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Comandae ottiene il dritto largo di. Attenzione! 30-30 Volèe di dritto in corridoio dello spagnolo sul serve&volley. 30-15 Risposta pazzesca di rovescio ma gratuito successivo con lo stesso colpo, finito in rete. 15-15 Che dritto dal centro di! 15-0 Smash a rimbalzo dopo il dritto lungolinea. 2-2 Comanda e chiude col dritto il serbo. A-40 Torna a giocare una palla corta con poco senso. Certo che il passante di rovescio stretto è uscito di 1 centimetro. 40-40 Chiama a retee lo passa col dritto! 40-30 Servizio e rovescio vincente! 30-30 Dritto lungo del serbo, attenzione! 30-15 Passante assurdo di braccio di ...

Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1º del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...15.47 "tiene la battuta in apertura di secondo. 15.43 " SET DJOKOVIC " Novak sigilla il primo parziale, 6 - 1. 15.41 "muove il punteggio al sesto gioco... 15.33 " Troppi errori ...L'equilibrio prosegue fino ai vantaggi, quando Djokovic riesce a calare il controbreak immediato: 2 - 1 2023 - 07 - 16 15:58:01 Break: 2 - 0 Errore al servizio di Djokovic, che manda avanti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non potevamo chiedere di meglio per la finale di Wimbledon: Carlos Alcaraz, l'astro nascente del tennis mondiale contro Novak Djokovic, che ne scrive una nuov ...La moglie di Novak Djokovic, Jelena, ha tirato un bicchiere d'acqua al campione serbo prima della finale di Wimbledon contro Alcaraz: è un rito propiziatorio.