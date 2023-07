LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 7-6 | 1-0 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | c’è il break dello spagnolo a inizio terzo!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Rovescio in rete, l’ennesimo negli ultimi 20 minuti, c’è il. Riga col servizio, risposta fuori, “let” dice Fergus Murphy nell’incredulità di. 40-A Stupidaggine diche gioca una smorzata orribile, ma dopo tira fuori la magia con il rovescio stretto. 40-40 Seconda sulla riga die risposta di poco fuori di rovescio lungolinea. 30-40 SCOPPIA LA PALLINA col dritto!!! Lungo il lob di. 30-30 Buca presa col rovescio da. 30-15 Ace (2). 15-15 Che scambio, velocissimo, ennesima smorzata in rete di. 0-15 Rovescio in rete del ...

Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...L'equilibrio prosegue fino ai vantaggi, quando Djokovic riesce a calare il controbreak immediato: 2 - 1 2023 - 07 - 16 15:58:01 Break: 2 - 0 Errore al servizio di Djokovic, che manda avanti ...Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) 1 DJOKOVIC (Serbia) 6 Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...

LIVE Finale a Wimbledon, Alcaraz-Djokovic 1-1. Break di Carlos in apertura del 3°, 1-0 La Gazzetta dello Sport

Siamo arrivati all'ultimo atto. Oggi, domenica 16 luglio, si deciderà chi sarà il nuovo Re di Wimbledon. Alle 15 sul Centrale si affrontano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Segui ...Le domeniche mattine che precedono le finali Slam hanno tratti comuni, al di là dell’epoca, della stagione e del torneo. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata per evitare che si arrivi impre ...