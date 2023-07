LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 7-6 | 0-0 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | accusa la pressione il serbo | resta vivo lo spagnolo!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 SCOPPIA LA PALLINA col dritto!!! Lungo il lob di30-30 Buca presa col rovescio da. 30-15 Ace (2). 15-15 Che scambio, velocissimo, ennesima smorzata in rete di. 0-15 Rovescio in rete del1-6, 7-6(6)!! Lo spagnolo risponde splendidamente di rovescio lungolinea conche era sceso a rete e ci regala una partita che può diventare leggendaria! Ha leggermente tremato ilal momento di chiudere, sul 6-5 sbaglia un rovescio in palleggio e sul 6-6 un’altro rovescio per lui ordinario mandato in rete lo condannano a dover rifare tutto da capo. 7-6. Altro errore grave di ...