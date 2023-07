LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 6-64-4 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | si gioca tutto in questo tiebreak lo spagnolo

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Servizio in kick e contropiede! 4-3. Grande volèe bassa del serbo col dritto che resta avanti. 3-3 Smorzata di rovescio in rete. Rimonta completata da. 3-2. Ace (3). 3-1. Prima vincente anche per Carlos. 3-0. Prima vincente sulla riga alla “T”. Di cosa parliamo? 2-0. Prima vincente sulla riga alla “T”! 1-0. Lungo il rovescio lungolinea di. 6-6 Altra prima,. 40-30 Prima vincente. 30-30 Dritto largo di. 30-15 Seconda, errore in lunghezza dicol dritto. 15-15 Doppio fallo (2). 15-0 Servizio e smorzata! Capisce prima la direzione del ...

Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) 1 DJOKOVIC (Serbia) 6 Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...15.41 "muove il punteggio al sesto gioco... 15.33 " Troppi errori spagnoli e altro break per Djokovic, 4 - 0. 15.22 " Nole salva con il servizio una palla break nel primo game. Carlos ne ...Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...

LIVE Finale a Wimbledon, Alcaraz-Djokovic 0-1. Lo spagnolo ora è 5-4 La Gazzetta dello Sport

Siamo arrivati all'ultimo atto. Oggi, domenica 16 luglio, si deciderà chi sarà il nuovo Re di Wimbledon. Alle 15 sul Centrale si affrontano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Segui ...Le domeniche mattine che precedono le finali Slam hanno tratti comuni, al di là dell’epoca, della stagione e del torneo. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata per evitare che si arrivi impre ...