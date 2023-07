LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 3-2 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | resta avanti nel secondo lo spagnolo

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Il ritardocol dritto. Urlaccio diche sale 3-2. A-40 Spinge la secondae fa il punto! 40-40 Prima di, rispostona diche chiude col dritto il colpo successivo, non può perdere se gioca così. A-40 Gran passante dima volèe stoppata vincente dello. 40-40 Gioca un backsu cui si avventache gira lo scambio e si fa sotto anche in questo game. 40-30 La risposta mostruosa di rovescio! Uno smash! 40-15 Attacca, fuori il passante dicol rovescio. 30-15 Lungo il dritto del serbo che commette un rarissimo errore in palleggio. 15-15 Prima ...

Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) 1 DJOKOVIC (Serbia) 6 Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...15.41 "muove il punteggio al sesto gioco... 15.33 " Troppi errori spagnoli e altro break per Djokovic, 4 - 0. 15.22 " Nole salva con il servizio una palla break nel primo game. Carlos ne ...Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...

Siamo arrivati all'ultimo atto. Oggi, domenica 16 luglio, si deciderà chi sarà il nuovo Re di Wimbledon. Alle 15 sul Centrale si affrontano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Segui ...Le domeniche mattine che precedono le finali Slam hanno tratti comuni, al di là dell’epoca, della stagione e del torneo. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata per evitare che si arrivi impre ...