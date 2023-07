LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6 | 2-0 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | brutto game del serbo | break per lo spagnolo a inizio secondo

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Parata a rete dida vero giocatore di volo.ancora una volta recupera roba che solo lui può recuperare. 0-15 Doppio fallo (2). Peggior modo di iniziare. 2-0 Gratuito raro dicol dritto e! 40-A Nastro che aiutasul back di rovescio,si dispera dopo la controbattuta in rete. 40-40 Prima vincente! Un campione fa così! 40-A Seconda simil prima di, risposta fortunosa diche mette nei casini il. 40-40 Alla grande col dritto!! Porta via dal campoe chiude con lo smash. 40-30 Seconda di servizio, dritto difuori di ...

Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) 1 DJOKOVIC (Serbia) 6 Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos, rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking ...... con Djokovic che vola così sul 2 - 0 nel primo set 2023 - 07 - 16 15:16:50 Djokovic annulla una palla break e tiene il servizio: 1 - 0 Parte subito bene Djokovic al servizio, marisponde ...

Le domeniche mattine che precedono le finali Slam hanno tratti comuni, al di là dell’epoca, della stagione e del torneo. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata per evitare che si arrivi impre ...Il n.1 al mondo Carlos Alcaraz sfida il favoritissimo Novak Djokovic, che ha superato in semifinale l'italiano Jannik Sinner, match seguito su Sky da oltre mezzo milione di telespettatori, per uno ...