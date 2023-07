LIVE Alcaraz-Djokovic 0-2 | Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA | subito break del serbo!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Rallenta col backe poi sbaglia col dritto sull’accelerazione di. 15-0 Sortita a rete di, volèe di dritto lunga. 2-0 Lungo ancora il recupero col dritto die alloradi! 30-40 Servizio e dritto! 15-40 Lungo il dritto stavolta di. 0-40 Lungo il dritto dello spagnolo, ecco 3 chance per il serbo ora. 0-30 MERAVIGLIOSO strettino col dritto di. Vincente addirittura! 0-15 Gratuito di dritto per. 1-0 Riga col servizio esterno, tiene il servizio. A-40 Lungo il rovescio di. 40-40 Grande dritto in corsa stretto diagonale di ...

Wimbledon, finale Campo centrale, inizio ore 15:00(Spagna) DJOKOVIC (Serbia) Prima finale sull'erba di Wimbledon perche, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l'ultimo atto all'All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. ...La diretta scritta dell'attesissima finale dei Championships tra Carlose Novak Djokovic 15.00 " Carlose Novak Djokovic fanno il loro ingresso sul Centrale. L'editoriale del Direttore "- Djokovic, ecco cosa può fare la differenza L'unica impresa impossibile per Djokovic: conquistare l'...Novak Djokovic e Carlossi giocano il titolo a Wimbledon. Il serbo a caccia del 24° titolo dello Slam, in palio anche il n°1 del ranking ATP. Alle 15 il match in diretta esclusiva su Sky Sport Summer (canale 201), ...

Siamo arrivati all'ultimo atto. Oggi, domenica 16 luglio, si deciderà chi sarà il nuovo Re di Wimbledon. Alle 15 sul Centrale si affrontano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Segui ...Diretta live della finale in programma oggi 16 luglio tra le prime due teste di serie del torneo, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ...