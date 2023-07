L' Italia Under 19 è campione d' Europa

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - : gli azzurrini di Alberto Bollini hanno battuto in finale il Portogallo per 1-0 grazie al gol di testa di Kayode su cross di Hasa, al 19mo del primo tempo. Allo stadio Ta' Qali di Attard, a Malta, la nazionalena ha giocato una gara a viso aperto, senza farsi condizionare dalla sconfitta per 5-1 patita contro gli stessi lusitani nella fase a gironi. Si tratta del quarto successo azzurro in questo torneo dopo quelli del 1958, 1966 (ex aequo con la Jugoslavia) e 2003, vent'anni fa, sempre contro il Portogallo a Vaduz. Per il calcio azzurro è il primo trionfo a livello giovanile dal 2004. La partita Gli azzurrini partono subito forte con un 4-3-3 molto aggressivo: all'ottavo Missori crossa per Esposito che non trova la deviazione vincente a pochi passi dalla porta. Al 18mo arriva il gol con Hasa (al quarto assist del suo Europeo) che da sinistra trova un ...

