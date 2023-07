L’Italia Under 19 è campione d’Europa! Battuto il Portogallo

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 luglio 2023) Italia19d’Europa:0-1. Accade tutto nel primo tempo col gol di Kayode. In campo anche Esposito CAMPIONI ?19 si gioca a Malta la finalissima dell’Europeo di categoria contro il. Nella fase a gironi, non ci fu partita con la Nazionale di Bollini demolita 5-1. Ma stasera è tutt’altra Italia. Dal primo minuto anche il giovane dell’Inter Francesco Pio Esposito. Stagione infinita per il terzo dei fratelli Esposito, che dopo aver finito il campionato con la Primavera di Chivu, prima ha volato in Argentina con l’20 e ora a Malta con l’19. Gli azzurrini iniziano bene la partita, molto in palla con il talento di Hasa e Vignato. Proprio dal cross di Hasa al 19? arriva il ...