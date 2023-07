L’Italia Under 19 è Campione d’Europa | battuto di misura il Portogallo

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023)19 èdi. Da applausi la prestazione portata in campo dalla formazione di Bollini. Gli Azzurrini si sono distinti per concretezza, qualità e intensità: tre caratteristiche che hanno consentito loro di portarsi su in vantaggio già al 19esimo quando Hasa, scendendo bene sulla fascia di destra, mette in mezzo un gran cross su cui arriva Kayode di testa. Ottima prestazione dell’esterno numero 7, successivamente anche in doppia occasione da gol. Nella seconda frazione di gioco i portoghesi alzano il ritmo, sfiorano prima la rete con Gustavo Sa e poi con Hugo Felix, si rende fondamentale la retrovia italiana che chiude in entrambe le conclusioni.prova a chiudere la sfida sul finale, è ...