L’Italia e l’Europa nella morsa del caldo | l’allarme degli esperti | «Al Sud durerà per tutto luglio»

(Di domenica 16 luglio 2023) I meteorologi la chiamano «tempesta di calore» e per tutta la settimana che inizia domani, lunedì 17, continuerà a portare temperature ben al di sopra della media stagionale su tutta Italia. Delle 27 città considerate dal ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore, 16 hanno ricevuto oggi il bollino rosso, 9 quello arancione, 2 quello giallo, nessuna quello verde. Tra le città più a rischio per le temperature elevate ci sono soprati grandi centri urbani del centro e del sud, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Perugia, Catania, Palermo e Cagliari. Le regioni più a rischio sono Sicilia e Sardegna, dove si prevedono picchi rispettivamente di 47 e 45°C nelle zone interne. A Roma, si temono picchi fino a 43 gradigiornata di martedì. E non va meglio al centro-nord: sono attese temperature fino a 40°C a ...