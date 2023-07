L’Italia è campione d’Europa Under 19! Vittoria contro il Portogallo e trionfo 20 anni dopo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 16 luglio 2023) E’ apoteosi per l‘Italia19! Gli Azzurrini si sono laureati campioniuna partita di sofferenzail forte, oggi in grande difficoltà a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Il percorso della squadra di Bollini è stato di altissimo livello e l’allenatore è stato in grado di tirare fuori il meglio dai giovani talenti azzurri.si schiera con Vignato, Esposito e Kayode, ilrisponde con Borges, Ribeiro e Felix. La prima occasione è percon Esposito, poi il vantaggio degli azzurri al 19?: inserimento perfetto di Kayode e colpo di testa vincente. Ilrisponde, ma Mastrantonio è attento. Doppia occasione per Hasa e si va all’intervallo sullo 0-1. Hugo Felix ...