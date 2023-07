L’importanza di chiamarsi Oxford Il commento di Monti

(Di domenica 16 luglio 2023) Una recente ricerca condotta su 9.000 laureati diha segnalato che, contrariamente a quanto si sia soliti immaginare, i percorsi di studi in discipline umanistiche hanno un impatto significativamente positivo sulle carriere degli studenti: maggiore capacità critica e maggiore flessibilità pare giochino un ruolo fondamentale nel mondo del lavoro. Inoltre, la ricerca sostiene che i percorsi humanities sviluppino negli studenti la capacità di mettersi in gioco e di cambiare settore e mansione per rispondere ai propri interessi ed incrementare la propria posizione lavorativa. Potrebbe essere una notizia a suo modo formidabile, perché in un mondo sempre più caratterizzato dallo sviluppo tecnologico e scientifico, apprendere che le discipline umanistiche siano così tanto ricercate sarebbe una notizia veramente importante. C’è però un piccolo tarlo all’interno della ...

Commenta per primodiMou (cit. Federico Targetti). Possiamo anche non essere tutti d'accordo sulle conoscenze tattiche del portoghese. Possiamo disapprovare il suo comportamento in panchina. ...1 Mahler si accorge dell'che aveva per lui il rapporto ... è un labirinto che risuona di voci segrete in cui'animo umano ...non hanno fatto altro che sbatacchiare piatti ea ...... maggiore rilevanza della carriera scolastica del ragazzo, maggiorealla condotta, creazione di un legame tra scuola superiore e università, necessità per lo studente di creare durante'...