L’estate militante del Pd dimentica la scuola Elly | fa qualcosa di sinistra!

(Di domenica 16 luglio 2023) Il Partito Democratico hato la. Un tempo quando dicevi “sinistra” pensavi a qualcuno che mettesse l’Istruzione (madre di molti problemi del nostro Paese) tra le priorità dell’agenda politica del partito. Oggi dobbiamo prendere atto che non è così. Lanon è certo tra i primi pensieri del governo di destra – nonostante il ministro Giuseppe Valditara sia spesso sotto i riflettori -, ma nemmeno tra quelli del Partito Democratico visto che tra i sette punti delnon è menzionata. La segretaria Elena Ethel Schlein e la sua squadra nello stilare il “viatico” del nuovo partito si sono scordati di citare la. I punti sono i seguenti: Next generation Eu – l’attuazione del Pnrr; il no alla autonomia differenziata; la cura della comunità, la sanità ...

Ma la sua scommessa'ha già vinta: la segretaria ha voluto che una tappa clou dell'"" del Pd si svolgesse a Napoli, territorio che un "cacicco doc" come il presidente Vincenzo De ...Brutte notizie per Elly Schlein . La leader del Partito democratico paga il caro prezzo dei dissidi con Vincenzo De Luca . E così, a Napoli per la sua '', la dem riceve'ennesima batosta. Alla Fondazione Foqus per criticare'autonomia differenziata di Roberto Calderoli sono tantissime le sedie vuote. A dimostrarlo uno scatto ......la realtà e non solo limitata all' anti -berlusconismo. ... luminosa come non mai in questasahariana. Parcheggiare, ... Parcheggiare, chiudere'aria condizionata ed affrontare la ...