L’epoca del post-umanesimo | dai dogmi sanitari a quelli climatici

(Di domenica 16 luglio 2023) “Basta Covid, basta”. Il grido disperato è di Pierluigi Battista che invoca la fine delle ostilità sull’Huffington. Il dibattito ancora aperto gli provoca fastidio, gli risulta maleodorante, foriero di strascichi psicologici devastanti a livello mentale. Il pari e patta di Battisti A suo parere, non servono a nulla le inchieste giudiziarie destinate a esiti inconcludenti e le commissioni parlamentari ispirate da un senso di rivalsa politico tendente a riscrivere secondo una “non-verità” la storia di quest’ultimo triennio. Allora, è arrivato il tempo di interrompere il flusso di “sciocchezze”, di non dar più retta ai no-vax, di arrestare “un’isteria ideologica che sta ancora diffondendo i suoi effetti letali”. Secondo Battista, si è vinta la guerra ma bisogna saper gestire pure il dopoguerra. Quindi, da tipico terzista, ci spiega che non ci sono eroi da ...