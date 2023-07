L’energia senza fine di Mara Sattei tocca tutte le corde del cuore

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Bergamo. Sono le 21.50, mancano dieci minuti all’inizio del concerto e piano piano tutto il pubblico migra dai tavoli verso il palco, per aspettare l’arrivo di, nome d’arte di Sara Mattei. Bergamo è la sua prima data del tour estivo,contare l’esibizione al Nameless e le aperture alle date dei Coldplay a San Siro. Non male per lei come inizio estate. Qualche minuto di attesa, si accendono le luci, poi parte un sottofondo musicale che ricorda la melodia di “Nuova Registrazione 326 – prod. thasup”. E infatti è proprio questo il titolo del primo pezzo con cuiapre il concerto, un testo introspettivo e malinconico, quasi liberatorio da cantare. Brano che è stato prodotto dal fratello, in arte “thasup”, la cui produzione artistica si intreccia spesso con quella della sorella. Lei ci tiene a farcelo ...