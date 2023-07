Lei denuncia violenze | lui le incendia l’auto davanti alla stazione dei Carabinieri

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Picchiata dal compagno, fugge finodeiperre le. Lui la segue, lecaserma e finisce in manette. E’ l’ennesima vicenda di violenza contro le donne, avvenuta ad Afragola (Napoli). La giovane, poco dopo essere stata nuovamente picchiata, ha citofonatodell’Arma di Afragola, per raccontare dellesubite da tempo. I militari hanno chiamato i medici del 118, per curare le ultime ferite riportate dvittima. Nel frattempo, però, il suo aggressore la stava cercando, e ha visto la sua auto nel parcheggio...

Nel frattempo, però, il suo aggressore la stava cercando, e ha visto la sua auto nel parcheggio davanti alla caserma, intuendo che si fosse recata dai carabinieri per una denuncia. L'uomo ha quindi

Picchiata dal compagno, fugge fino alla stazione dei carabinieri per denunciare le violenze. Lui la segue, le incendia l'auto davanti alla caserma e finisce in manette. E' l'ennesima vicenda di violenza contro le donne, avvenuta ad Afragola (Napoli).