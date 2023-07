Lecco | UFFICIALE | rinnova Lepore

Ilsi affaccia alla stagione 2023 - 24 cominciando a mettere alcuni punti fermi per quanto ... Il primo acuto è l'acquisizione delle prestazioni a titolodi Alessandro Bianconi da quell'...Commenta per primo Ilha rinnovato il contratto di Matteo Battistini fino al 2025 . Questo il comunicato del club: 'Calcio1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Matteo Battistini fino al 30 giugno 2025. L'esperto difensore classe 1994, giunto adue estati fa dal Piacenza, ha collezionato ...Controin Semifinale ci siamo fatti recuperare dopo essere andati avanti 1 - 0. Ha avuto ... Unika (materiali per la costruzione) che sarà presente con il suo logo sul costume. G. P. ...

Lecco, UFFICIALE: rinnova Battistini | Mercato Calciomercato.com

Erald Lakti è Gialloceleste. Il centrocampista italo-albanese classe Duemila ha scelto l’Arzignano Valchiampo firmando un contratto biennale che lo lega al club fino ...Il Lecco ha depositato, presso gli uffici della Lega B, i contratti di Luca Giudici, Giorgio Galli e Franco Lepore; tutti e tre prolungano la loro avventura.