Le ultime sulla data di uscita degli iPhone 15 e sul design dei melafonini 2023

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Si rincorrono le notizieprossimadi15 ma anche i contributi fotografici relativi al loro presunto. Sul fatto che manchino all’incirca due mesi al lancio dei dispositivi top di gamma Apple non ci sono particolari dubbi e si va delineando anche un più che probabile appuntamento per il prossimo evento dell’azienda di Cupertino. Fatta eccezione per lo scorso anno alla presentazione14 nella prima settimana di settembre, Apple ha sempre prediletto la seconda settimana dello stesso mese per il lancio di nuovo hardware. Contemporaneamente, la giornata del martedì è stata spesso prescelta per i keynote più importanti dell’azienda. Ne consegue che ladel prossimo 12 settembre sarebbe ...