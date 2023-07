Le ragioni e le conseguenze dello sciopero degli attori a Hollywood

Leggi su gqitalia

(Di domenica 16 luglio 2023) Il 13 luglio il sindacatoe conduttori televisivi e radiofonici americani, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), che rappresenta circa 160mila lavoratorispettacolo, si è unito alle protestesceneggiatori del Writers Guild of America (WGA) – che conta oltre 11mila iscritti – già indal 2 maggio scorso. Era dal 1980 che non si fermavano contemporaneamente sceneggiatori eL'ultima volta che si è creata una simile congiuntura è stato oltre 40 anni fa ed è praticamente certo che, a meno di un accordo lampo, le proteste paralizzeranno l’industria di, provocando la chiusura di moltissimi set di film e serie tv. La natura di questo precisoA ...