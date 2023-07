Le prime parole di padre Georg dalla Germania | «Sono un rompiscatole ma ho promesso di tacere e obbedire Avevo un’alternativa?»

(Di domenica 16 luglio 2023) «È presto per dire come sarà questa nuova vita. Devo ancora capire cosa farò». A quattro giorni dal suo arrivo a Friburgo, inGänswein – ex segretario privato del defunto Papa Benedetto XVI – si racconta al Corriere della Sera. Dopo 28 anni passati in Vaticano,è stato riassegnato da Papa Francesco dopo un’udienza privata dello scorso maggio. Poco dopo la scomparsa del Pontefice emerito, il vescovo ha pubblicato il libro Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI. Nel volume, Gänswein rivela alcuni retroscena del rapporto tra i due Papi, tra cui un aneddoto sul «no» alla messa in latino che spezzò il cuore a Ratzinger. E c’è chi ipotizza che sia stato proprio quel libro a dare vita ai primi screzi tra Papa Francesco e il ...

Le prime parole di padre Georg dalla Germania: «Sono un rompiscatole ma ho promesso di tacere e obbedire. Avevo ... Open

