Le lacrime di Tajani acclamato segretario. "Sì, io ci credo..." ilGiornale.it

Gli azzurri uniti si affidano alla guida del vicepremier. "Resteremo la pietra angolare della politica italiana, leali ma distinti dagli alleati". Sondaggio: Fi all'11% ...Antonio Tajani l’ha compiuto cancellando per sempre quella che fu la carica del fondatore di Forza Italia. Un passo indietro per farne uno avanti: l’ex eterno secondo, il vice per antonomasia, prende ...