Lazio | Maximiano | 'Ho vissuto momenti difficili Ora sono pronto per ciò che mi riserverà il futuro'

1 Dopo la seduta mattutina ad Auronzo di Cadore ai microfoni diStyle ha parlato il secondo portiere biancoceleste , Luis: 'Il ritiro sta andando bene, il mister ci sta già allenando forte e noi stiamo bene. Siamo arrivati qua in ottima forma. Sono ...Commenta per primo Samir Handanovic è stato proposto alla. Il portiere 39enne, ex capitano dell' Inter , da cui si è svincolato il 30 giugno scorso, ha ...alla partenza di Luis, per il ...Commenta per primo Sta scemando la candidatura di Emil Audero come vice - Provedel. Oltre alla, sul portiere della Samp sono al lavoro anche Inter, Juventus, Torino, Fiorentina e Atalanta. ...

Lazio, Maximiano: “L’ambientamento non è stato facile. Con Provedel…” Cittaceleste.it

Lazio, Maximiano: «Futuro Sono pronto per quello che mi riserverà» Le parole del portiere Intervistato dopo la seduta mattutina a Lazio Style Channel, il portiere della Lazio, Luis Maximiano ha parla ...Al termine della sessione di allenamento mattutina, che ha anticipato l'amichevole di questa sera contro l'Auronzo, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere ...