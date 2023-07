Lazio | Lotito | «Senato | Tare | mercato e Milinkovic | ecco la verità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Claudio, presidente della, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando a 360° Claudio, presidente della, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando a 360° VITA – «Faccio na c***o de vita, non ne ho più una. Da agosto a oggi solo due giorni di ferie, l’altr’anno ero a Cortina, m’han richiamato, avevo la campagna elettorale in Molise, manco sapevo dove fosse, ci sono rimasto un mese e mezzo. Secondo più alto d’Italia, alle elezioni… Non vivo più, dormo tre ore e mezza per notte, in diciannove anni ho preso 25 chili».– «Mica l’ho mollato, è andato via lui e mi è dispiaciuto sul piano personale, umano. Diciotto anni insieme, un grande amico e un uomo d’azienda. Un giorno ha telefonato e mi ha detto che voleva andarsene e che ...