Lazio | Lotito al Corsport | “Sarri mi comunica le sue esigenze tecnico-tattiche | poi i giocatori li scelgo io”

(Di domenica 16 luglio 2023) Il presidente dellaClaudioha concesso una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nell’edizione odierna del quotidiano. Sul mercato, dice: “Ho le idee chiare, aho chiesto di indicarmi delle posizioni da coprire, le sue. Iliio. A Formello c’è un intero settore che si occupa dello scouting con otto postazioni dedicate. Castellanos è arrivato, l’ho pagato un botto. Ora Maurizio mi chiede un vertice basso, un difensore, non necessariamente un terzino sinistro, un esterno e una mezzala. I nomi li ho tutti in testa”.torna anche sugli addii di Tare e Milinkovic-Savic: “Non ho deciso io di mandare via Tare, lui è andato via. Mi è ...

E laUno dei due club sauditi si è fatto avanti con il club di' attraverso una cifra non presa in considerazione perché ritenuta troppo bassa '. La Gazzetta scrive: 'Lanon ...La riunione di Villa San Sebastiano consi è chiusa alle due di notte tra venerdì e sabato, quandoe New York City hanno avviato lo scambio di documenti: 15 milioni di euro e bonus per ...Allo scadere della seconda ora, intorno alle 17, l'ho dovuto mandare via. Educatamente, rispettosamente. Ho mandato via Claudioil senatore della Repubblica, il presidente della, il presidente o il vice di varie commissioni parlamentari, Bilancio, Finanza;il coordinatore regionale di Forza Italia in ...

Lotito sul mercato in entrata della Lazio «Ho le idee chiare, a Sarri ho chiesto di indicarmi non dei nomi, ma delle posizioni da coprire , le sue esigenze tecnico-tattiche . I giocatori li scelgo io.Intervistato al Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha parlato di tanti temi della sua Lazio, tra cui Tare e Milinkovic-Savic, che hanno preferito cambiare. Lotito: "Al calcio italiano manca competen ...