Lazio | Lazzari | “Imballati ma buona gara | vogliamo migliorare”

(Di domenica 16 luglio 2023) “Le gambe non sono al massimo, abbiamo svolto la prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po’come è normale che sia. Ma queste prime gare servono a ritrovare confidenza con il campo. Siamo contenti di aver disputato unapartita”. Lo ha detto l’esterno della, Manuel, dopo la vittoria nella prima amichevole stagionale contro l’Auronzo, vinta 16-0 dai biancocelesti. “Con il mister c’è sempre da imparare e. È il 3° anno, siamo cresciuti ma non ci accontentiamo mai e cercheremo dianche quest’anno”, ha dettoal canale ufficiale del club. SportFace.

Non sarà il 21-0 dello scorso anno, ma è comunque un buon primo test estivo quello della Lazio. L'amichevole di oggi si conferma una passaggiata per i biancocelesti, che aprono ...AURONZO - La prima amichevole è una passeggiata di salute. L’occasione giusta per sgranchirsi le gambe e permettere ai tifosi (circa 1.000) di inneggiare alla bandiera Immobile: ...