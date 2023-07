Lazio | Kerkez rischia di sfumare | un club europeo si inserisce per il terzino

Commenta per primo Chi vive lada tanti anni è abituato a ripetizioni, replay, alla sensazione a volte opprimente a volte ... anagrafici prima di tutto), Pellegrini osono ambedue validi e ......Milos, astro nascente dell'Az Alkmaar, nazionale ungherese, 19 anni. Prestito con riscatto obbligatorio per un totale di circa 13 milioni. Gli olandesi non scendono dai 15 - 16, ma laè ...Commenta per primo Non c'è solo Milosnella lista dei giocatori dell' AZ Alkmaar adocchiati dalla. Come riporta il sito spagnolo Relevo , i biancocelesti oltre al terzino sinistro ungherese classe 2003, nelle ultime ore ...

Può sfumare l'affare Kerkez per la Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul terzino sinistro ungherese, di proprietà dell'AZ Alkmaar, si è inserito nelle ultime ore un club europeo, ...Sembrava ormai cosa fatta fra la Lazio e Milos Kerkez ma il calciomercato è spietato. Secondo Fabrizio Romano, il Bournemouth ha approfittato dello stallo per raggiungere un accordo con il terzino ung ...