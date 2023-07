Lazio | i tormenti di Immobile… l’Arabia tenta Ciro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) La mega offerta arrivata dalSaudita sta facendo vacillareImmobile e mette paura ai tifosi dellaLa mega offerta arrivata dalSaudita sta facendo vacillareImmobile e mette paura ai tifosi della. I 35 milioni in due anni di ingaggio più i bonus sono una bella cifra a cui l’attaccante starebbe pensando. Ieri la chiacchierata con Sarri al termine dell’allenamento. E’ tempo di scelte per, ma dovesse esserci un rilancio e un’offerta importante ai biancocelesti come potrebbe finire? Al momento non c’è niente di più, ma non è detto che gli arabi mollino la pista senza provarci una seconda volta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.